Dookoła dawnej Zielonej Góry były bazy Wehrmachtu. Zobacz, jak wyglądały. Mamy stare zdjęcia Dariusz Brożek

Przed drugą wojną światową w okolicy dawnej Zielonej Góry Niemcy przygotowywali się do ataku na Polskę. To w naszej okolicy stacjonowało wiele jednostek Wehrmachtu. Jak wyglądały niemieckie obiekty koszarowe? Możemy je zobaczyć na archiwalnych pocztówkach z tamtych czasów. Żołnierze mogli je wysyłać za darmo pocztą polową. Takie przesyłki zamiast znaczków miały stemple jednostek. Niekiedy widokówki były opisane nazwami i numerami stacjonujących w nich formacji. Część dawnych baz Wehrmachtu zajmują teraz pułki i brygady naszej armii. Niektóre z nich - np. dawne obiekty wojskowe w Ciborzu - przeszły do cywila.