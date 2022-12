Dorota Kamińska rozpalała męskie zmysły na ekranie. Młodsza siostra Emiliana Kamińskiego od lat robi furorę! Krzysztof Połaski

Dorota Kamińska to postać, której raczej przedstawiać nie trzeba. Chociaż dzisiaj nie pojawia się na ekranie z taką częstotliwością jak dawniej, to widzowie wciąż mają w pamięci jej najgłośniejsze role. Dorota Kamińska narobiła zamieszania w polskim kinie, a wszystko dlatego, że postanowiła podążać drogą brata, nieodżałowanego Emiliana Kamińskiego. Jak później wyglądały ich stosunki? Co działo się w życiu osobistym Doroty Kamińskiej? Sprawdźcie.