Dostawczak wjechał w pomnik Bachusa. Jadąc ściął jedno drzewko

Bilans strat: uszkodzona płyta i połamane drzewko

Samochód miał sam się stoczyć. W efekcie auto uderzyło w pomnik, a po drodze ścięło jedno z młodych, dopiero co zasadzonych drzewek. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Aż strach myśleć, co by było, gdyby akurat tędy ktoś przechodził lub gdyby przy pomniku bawiło się dziecko, odpoczywał senior...

Na miejscu szybko pojawiły się służby. Policjanci podjęli interwencję u kierowcy samochodu. Nie mamy jeszcze komentarza policji w tej sprawie, nie wiemy więc, jak zakończyła się ta sytuacja, ale z tego, co przekazał nam Czytelnik, kierowca auta miał tłumaczyć, że winny zdarzeniu jest "hamulec ręczny, który puścił".