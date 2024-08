Dożynki 2024 w Laskach w gminie Czerwieńsk. Zobacz, jak wyglądało Święto Plonów

17 sierpnia w parku dworskim w Laskach (gm. Czerwieńsk) odbyły się dożynki gminne 2024. Obchody Święta Plonów zgromadziły wielu mieszkańców gminy oraz gości.

Dożynki to wieloletnia tradycja stanowiąca symbol szacunku dla ciężkiej pracy rolnika, sadownika, ogrodnika, pszczelarza, która stanowi wyraz wdzięczności za ich codzienne zmagania. Święto Plonów to także okazja do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego.

Tegoroczne obchody dożynkowe w Laskach rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej polowej. Odprawiona została ona na lokalnym boisku. Po zakończeniu nabożeństwa odbył się barwny przemarsz korowodu ulicami miejscowości.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała burmistrz gminy Czerwieńsk – Agata Olejniczak, przyjmując z rąk starostów dożynkowych Państwa Jadczak - chleb, czyli owoc ziemi i pracy ludzkich rąk. Wśród gości znalazł się wojewoda lubuski - Marek Cebula. Rozstrzygnięto również tradycyjny konkurs, na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.