Dożynki w Ochli z Brathankami. Jakie jeszcze czekają na nas atrakcje? (td)

Głównym punktem wieczoru będzie koncert zespołu Brathanki, który rozpocznie się o godzinie 19:30 Brathanki / FB Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Już w sobotę, 24 sierpnia, mieszkańcy Zielonej Góry i okolic będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych Dożynkach, które w tym roku odbędą się na terenie Muzeum Etnograficznego w zielonogórskiej Ochli. To coroczne wydarzenie jest nie tylko okazją do podziękowania rolnikom za ich trud, ale również do wspólnej zabawy w miejskim charakterze.