Dożynki z miejskim charakterem w Drzonkowie. Bogaty program z Beatą i Bajmem w roli gwiazdy

Zielona Góra podtrzymuje tradycje wiejskich gmin, które w 2015 r. pod szyldem Nowego Miasta stały się częścią miejskiej aglomeracji. Organizacja miejskich dożynek jako Święta Dzielnicy Nowe Miasto jest tego jednym z przykładów.

- Musimy szanować to, co było - tłumaczy Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. - Dożynki odbywały się co roku, więc Zielona Góra jako miasto kontynuuje dobre tradycje. Jeśli ktoś był na wiejskich dożynkach z pewnością mile to wspomina. Zapraszam wszystkich na podobną imprezę do Drzonkowa - zachęca.