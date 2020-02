Dramatyczne spotkanie, dogrywka, ale jednak sukces gości. Stelmet przegrywa u siebie...

Stelmet zagrał bez przebywającego w USA kontuzjowanego Drew Gordona, w ekipie był mały szpital, a najgorzej czuł się Ivica Radić, który w przeddzień meczu miał gorączkę i na dobrą sprawę nie powinien wyjść na parkiet. W ekipie gości zaraz na początku kontuzji doznał Amerykanin Darral Willis i do końca spotkania już nie grał. To było bardzo wyrównane spotkanie zespołów o podobnym potencjale. Bardzo długo prowadziliśmy, ale na nasza największa przewaga wynosiła zaledwie osiem punktów. Rywal był bardzo blisko i ciągle nas gonił. Jednak po 20 minutach wydawało się, że jesteśmy minimalnie lepsi i wygramy. Jednak w drugiej połowie zespół z Niżnego Nowogrodu znacznie poprawił się w rzutach za trzy. Aż siedmiu zawodników w ich ekipie zdobywało w ten sposób punkty. Do przerwy goście mieli cztery celne takie rzuty, po przerwie aż 14. Tak więc Stelmet mozolnie budował przewagę, a goście niwelowali ją trafieniami zza linii 6,75 m.