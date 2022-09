Dramatyczny finisz sezonu. Zielonogórski kierowca Igor Waliłko nie ruszył do jednego z wyścigów

- To był szalony, ale bardzo krótki dla mnie weekend w Hiszpanii – mówi Igor Waliłko. – Podczas treningów mieliśmy bardzo dobre tempo i byliśmy jedną z najszybszych załóg, ale w pierwszym wyścigu w ogóle nie zdążyłem wsiąść do samochodu. Do tej rywalizacji kwalifikował się Petru, który następnie musiał wycofać się z walki już po kilku okrążeniach, po uderzeniu przez atakującego zbyt agresywnie rywala. Drugi wyścig był z kolei bardzo trudny z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne. Na mojej zmianie nie do końca trafiliśmy z ciśnieniem opon, ale mieliśmy dobrą strategię, dzięki czemu zyskaliśmy sporo pozycji i zakończyliśmy sezon w bardzo dobrym stylu.