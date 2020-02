Drastyczne sceny w lesie koło Klępska. Jeden z policjantów był wleczony przez auto. Drugi postrzelił uciekiniera

W środę, 19 lutego, po godzinie 16.00 policjanci z komendy w Sulechowie, w lesie obok miejscowości Nowy Klępsk, zauważyli osobowe volvo na dolnośląskich numerach rejestracyjnych. Obok pojazdu stało dwóch mężczyzn, którzy na widok mundurowych natychmiast wskoczyli do samochodu i próbowali odjechać. - Policjanci, chcąc uniemożliwić im ucieczkę, zdążyli otworzyć przednie drzwi od strony kierowcy. Kierujący jednak zdążył uruchomić silnik i gwałtownie ruszył do tyłu, potrącając policjantów. Jeden z mundurowych został mocniej poturbowany. Był przez kilka metrów wleczony przez samochód. Drugi z policjantów zdążył jeszcze oddać strzały w kierunku uciekającego pojazdu - mówi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Ruszyła policyjna obława za uciekinierami

Natychmiast po zdarzeniu ruszyła policyjna obława, żeby zatrzymać obu sprawców napaści na policjantów. O sytuacji powiadomione zostały sąsiednie jednostki policji. Dodatkowo został ogłoszony alarm dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Prawie wszyscy policjanci stawili się w jednostce. Potrąceni funkcjonariusze zostali odwiezieni do szpitala, a w teren ruszyły patrole prewencyjne i operacyjne. Policjanci szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i podjęli działania, żeby ich zatrzymać. Jeden z nich, 24-latek ukrywał się w powiecie świebodzińskim, w mieszkaniu swojej 22-letniej dziewczyny. - Przed godziną 22 funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego i Nieetatowej Grupy Realizacyjnej weszli do mieszkania i zatrzymali go. 22-latka próbowała okłamać policjantów, że nie zna mężczyzny i nie wie, dlaczego znajduje się w jej mieszkaniu. W związku z utrudnianiem pracy policjantom i ukrywaniem poszukiwanego, kobieta również została zatrzymana w policyjnym areszcie - wyjaśnia nadkom. Marcin Maludy.