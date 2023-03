Droga wyremontowana i drzewa zachowane. Mieszkańcy wsi niedaleko Zielonej Góry świętują otwarcie po remoncie

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Przebudowana droga oddana do użytku

W sobotę, 25 marca w Bukowie uroczyście otwarto drogę po remoncie. Na wykonanie tych prac mieszkańcy czekali latami. Udało się dzięki współpracy powiatu zielonogórskiego i gminy Sulechów oraz przy wsparciu z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Obecna na uroczystości wicewojewoda Olimpia Tomczyk-Iwko podkreśliła, że oddana do użytku droga, nie jest polityczna i będzie służyła mieszkańcom bez względu na to, kto będzie u władzy. Zobacz zdjęcia z otwarcia.

Nowa droga. Na zakupy do Sulechowa

Starosta Krzysztof Romankiewicz przypomniał, że miał kiedyś okazję przyjechać do Bukowa, wtedy nie wracał tą samą drogą, ale wolał przez Kije. Żartował, że teraz mieszkanki Bukowa będą częściej wysyłały swoich mężów na zakupy do Sulechowa, bo pozwoli na to wyremontowana droga. Starosta pochwalił bardzo dobrą współpracę z burmistrzem Sulechowa Wojciechem Sołtysem i dziękował za wsparcie udzielone przez gminę.

Natomiast burmistrz Sulechowa przypomniał, że mieszkańcy od wielu lat walczyli o remont tej drogi, wskazując na brak bezpieczeństwa na tej trasie. Inwestycję udało się zrealizować z zachowaniem drzew, które rosną przy drodze od Krężołów aż do Bukowa.

Za wsparcie i wykonanie inwestycji sołtys Bukowa Izabela Zamiara dziękowała radnym i przedstawicielom władz poszczególnych szczebli. Po uroczystości i poświęceniu trasy zaproszeni goście i mieszkańcy udali się do świetlicy wiejskiej na poczęstunek.