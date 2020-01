Droższe parkingi w Zielonej Górze. Miasto szykuje zmiany!

Strefa płatnego parkowania w centrum ma się powiększyć. Przy okazji wzrosnąć ma cena za pierwszą godzinę postoju i za abonament. Czym podyktowane są przygotowywane zmiany?

Jedną z osób pracujących nad całym projektem jest radny Robert Górski. - Strefa płatnego parkowania obecnie nie działa. Została powołana po to, by ułatwić mieszkańcom znalezienia miejsca do postoju, ale nie spełnia swojej roli. Około 20-30 proc. ruchu samochodowego to ludzie, którzy krążą po okolicy i szukają wolnego miejsca. I to nie jest korzystne, bowiem z tego powodu generują się zatory i korki w centrum miasta. To trzeba zmienić - tłumaczy radny Górski. I jednocześnie dodaje, że opłaty w strefie są nie po to, aby miasto zarabiało, ale żeby mieszkańcy mieli gdzie zaparkować. PRZECZYTAJ TAKŻE: Zielona Góra. Niedaleko placu Matejki powstaje dwupoziomowy parking [ZDJĘCIA] Mamy najniższe ceny za parkowanie w całym kraju, ostatnie podwyżki były w 2011 roku. To powoduje, ze mieszkańcy i przyjeżdżający często parkują zbyt długo

Wyższe opłaty za postój - Mamy najniższe ceny za parkowanie w całym kraju, ostatnie podwyżki były w 2011 roku. To powoduje, ze mieszkańcy i przyjeżdżający często parkują zbyt długo. Dlatego będziemy podnosili opłaty godzinowe i opłaty za abonamenty. Wprowadzimy karty mieszkańca w nowym wydaniu i karty dla osób niepełnosprawnych - twierdzi Robert Górski. - Mieszkańcy płacą obecnie 120 zł za miesięczny abonament. My planujemy podwyżkę do 400 zł oraz 1100 zł za okres trzech miesięcy. To są stawki, które obowiązują też w innych miastach.

Opłaty za pierwszą godzinę postoju mogłyby wynieść nawet 3,9 zł, zaś okres funkcjonowania strefy byłby rozszerzony do godz. 8.00 - 18.00. Znacznie zwiększyc się ma też sam obszar stref y np. o ul. Sowińskiego czy Sienkiewicza. - Bez tego mieszkańcy nie mieliby, gdzie zaparkować, bo przyjezdni odwiedzający miejskie galerie, starając się uniknąć opłaty parkingowej, szukaliby postoju na pobliskich ulicach - mówi Górski.

Miasto ma wydawać kartę mieszkańca, która będzie obowiązywała na ulicy, na której dana osoba mieszka i na ulicach przyległych, ale już nie w całej strefie! Dlaczego? Dzięki temu miasto chce uniknąć sytuacji, w której ktoś na jedno mieszkanie i jeden samochód będzie rejestrował kilkanaście osób. Dla mieszkańców abonament kosztowałby 220 zł za pół roku i 400 zł za pełne 12 miesięcy. Robert Górski zwraca uwagę na jeszcze inny ważny aspekt sprawy. - W uchwale będzie zapisane, ze wszystkie zyski ze strefy płatnego postoju pójdą na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, na sygnalizację świetlną, czy też lepsze oznakowanie drogi - tłumaczy . Uwagi do projektu Radny Jacek Budziński ma pewne uwagi do projektu. - Nie popieram rozszerzenia strefy np. aż do ul. Sienkiewicza. To oznacza opłaty za parking przy wydziale komunikacji, gdzie i tak już ludzie czekają na załatwienie sprawy - twierdzi Budziński. - Musimy też pamiętać, że wydłużenie godzin funkcjonowania strefy aż do godz.18.00 z pewnością nie przysporzy klientów sklepom i restauracjom na deptaku i w śródmieściu. Nie jestem także przekonany do podwyższenia do 3,9 zł opłaty za pierwszą godzinę postoju. Niech ona będzie w porównaniu do kolejnych atrakcyjna finansowo, po to, aby wymuszała szybsze załatwienie interesów i opuszczenie parkingu.

Z kolei radny Marcin Pabierowski, uważa że podwyższenie opłat oraz powiększenie strefy musi tez się wiązać z ulepszeniem infrastruktury komunikacji miejskiej. - Może warto w wiatach przystanków wykonać podgrzewane siedziska, aby poprawić komfort oczekiwania na autobus. Na to będę zwracał uwagę w urzędzie miasta - zapowiada. Radni będą debatować nad zmianami podczas najbliższej sesji rady miasta.

