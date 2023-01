Drugie życie dla ciętej choinki w Zielonej Górze. Akcję prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej. Sprawdź, kiedy oddać drzewko

Formalnie mogłaby stać do 2 lutego, ale wielu mieszkańców Zielonej Góry po Świecie Trzech Króli usuwa świąteczne drzewko z mieszkania.

W poniedziałek, 9 stycznia ruszyła akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. EKO Patrol wyjechał w trasę i będzie zbierał cięte choinki. Wystarczy zostawić świąteczne drzewko bez ozdób i owijania w folię przy pergoli śmietnikowej.

- To ważne, ponieważ później je zrębkujemy i trafi do Was jako nawóz doskonale użyźniający glebę pod kwasolubnymi roślinami. Nie jesteśmy w stanie rozpakować każdej choinki - informują pracownicy ZGK.