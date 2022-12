Drzewa przy galerii Pod Topolami zostały wycięte, niektórym mieszkańcom żal tego miejsca

My nazywaliśmy je buraki, a to śliwy i na dodatek wiśniowe!

Wcześniej był tu ryneczek, też nazywany Pod Topolami. Na jego części powstała galeria i obok zielony rynek, na wzór holenderskich miejsc handlowych, z małym budynkiem z zegarem.

- Teraz łyso się tu zrobiło, ale mam nadzieję, że to puste miejsce wypięknieje i będą tu nowe nasadzenia, wiosną zrobi się naprawdę zielono. Nie ma nic przeciwko wycięciu tych drzew, były już naprawdę stare - mówi Janina Graś.

- Rozumiem to, to drzewa chwasty, ale to były o ile się nie mylę lipy. Fakt, że widać w pniach dziury, więc może one były już chore i mogły zagrać ludziom - komentuje Stanisław Buła.