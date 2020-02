Drzewa w Zielonej Górze i okolicy atakuje kornik ostrozębny. Przez groźnego chrząszcza trzeba wyciąć kolejne hektary lasów [ZDJĘCIA]

Zasiedla drzewa stojące i leżące, a także grubsze gałęzie. W starszych drzewach atakuje przede wszystkim wyższe partie koron poprzez drążenie chodników pod cienką korą.

Chore drzewa mogą być niebezpieczne dla ludzi

Leśnicy oczywiście monitorują to, co dzieje się w regionalnych lasach. Jedyną, skuteczną metodą walki z kornikiem ostrozębnym jest szybkie i podjęcie decyzji dotyczącej wycinki. Zdarzają się sytuacja w których wycinane są pojedyncze drzewa, ale i takie, gdzie pod uwagę brana jest likwidacja całych drzewostanów. Ważne jest systematyczne usuwanie z lasu zaatakowanych przez korniki drzew (odpowiednio szybkie wycięcie i wywóz drewna) oraz spalenie lub zezrąbkowanie pozostałości po wycince (wierzchołków i gałęzi, w których znajdują się chrząszcze). Zaniedbanie tych działań może doprowadzić do zasiedlania przez tą grupę owadów kolejnych drzew, rosnących w sąsiedztwie, a finalnie do zamierania całych połaci lasów. Trzeba usunąć jak najwięcej chorych drzew przed okresem rozrodczym tych owadów, który przypada z reguły dwa razy w roku - w maju i lipcu. Jednak z uwagi na ostatnią ciepłą jesień i zimę może rozpocząć się już w kwietniu. Prowadzona wycinka drzew ma nie tylko aspekt sanitarny. Szybkie zamieranie drzew wpływa na ich wytrzymałość, co w konsekwencji powoduje niestabilność. Silniejsze podmuchy wiatru mogą je łamać lub przewracać, a to stwarza realne niebezpieczeństwo dla ludzi.