W ostatnich dniach ponad 10 tys. mieszkańców w Zielonej Górze wyraziło zainteresowanie wydarzeniem związanym z organizacją kina samochodowego w naszym mieście. Okazuje się, że są już jednak planowane dwie takie inicjatywy. Jak wyglądają ich szczegóły?

Auto Kino Zielona Góra

Movie Drive Zielona Góra

Bardzozwiązane z takim pomysłem na Facebooku nosi nazwę Auto Kino Zielona Góra. To właśnie ono spotkało się z najszerszą reakcją mieszkańców. Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło ok., ponadjest natomiast zainteresowanych.Formalnie data wydarzenia jest ustawiona na 28 maja br. W opisie organizatorzy zaznaczają jednak dokładny program i dalsze informacje, m.in. o lokalizacji zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni. Kino miałoby działać. W weekendy miałyby się odbywać również pokazy rodzinne skierowane do dzieci o godz. 18.00. Na stronie znajduje się także informacja, że twórcy szukają partnerów z branży gastronomicznej.Choć od czasu wydarzenia minęło kilka dnia nie ukazały się żadne nowe informacje. Postanowiliśmy sami sprawdzić sprawę u źródła. Przy organizacji wydarzenia na FB podany był kontakt prowadzący do firmy Boats & Friends ze Zgorzelca. Zadzwoniliśmy na miejsce, gdzie skierowano na do osoby rzekomo odpowiedzialnej za kontakt z mediami. Niestety, nasz rozmówca nie chciał udzielić żadnych konkretnych informacji na temat inicjatywy. Poinformowano nas, że ktoś oddzwoni, niestety tak się nie stało...Druga inicjatywa związana z kinem samochodowym w Zielonej Górze na razie na Facebooku cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością. Co o niej wiadomo?Start wydarzenia zaplanowano na Facebooku na 27 maja na godz. 18.00. W repertuarze kina mają się znaleźć zarówno filmy familijne, jak i poważniejsze dla dorosłych., m.in. konkursy z nagrodami, stworzenie dedykowanej aplikacji z repertuarem i czy też foodtrucki z wcześniej zamówionym online jedzeniem.Za organizację odpowiada Ibento, firma eventowa z Warszawy. – Na razie jesteśmy, ale obiecuję, że będziemy państwa informować o wszystkim na bieżąco. Obecnie czekamy m.in. na dokładne rządowe wytyczne, jak można zorganizować takie wydarzenie. Dopiero wtedy podamy konkrety, w tym miejsce, gdzie nasze kino będzie się znajdować – tłumaczy Maciej Pełszyk, przedstawiciel organizatora. Ibento również prosi o kontakt osoby czy lokalne firmy chcące przyłączyć się do projektu.