Dwa tysiące paczek dla dzieci. Kolejny sukces wielkiej akcji Falubazu Zielona Góra

- Niezmiennie i niezależnie od wyników sportowych, od 13 lat organizujemy Falubazowe Mikołajki i to jest fantastyczne, że dzieciaki czekają na nasze odwiedziny – dodał Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu. - Można powiedzieć, że jeździmy do tych miejsc, jak do dobrych znajomych, ale też co roku staramy się pojawić w nowych lokalizacjach.