Dwadzieścia milionów złotych strat. Wiadomo, co czeka sprawcę pożaru Castoramy w Zielonej Górze

Tuż przed rocznicą zdarzenia Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poinformowała o wnioskach złożonych do sądu w związku z prowadzonym w tej sprawie postępowaniem.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie umorzenia postępowania przeciwko sprawcy podpalenia magazynów Castoramy i innych sklepów oraz zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego.

– Mężczyźnie zarzucono sprowadzenie niebezpieczeństwa w mieniu znacznych rozmiarów poprzez podpalenie magazynu tymczasowego substancją łatwopalną. W wyniku czego doszło do zniszczenia mienia znacznej wartości w sklepach Castorama, Rossmann, Decathlon oraz innych znajdujących się w tym budynku. Szkoda wyniosła ok. 20 milionów złotych – informuje prok. Ewa Antonowicz, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. – W toku postępowania prokurator powołał biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że mężczyzna tempore criminis (w czasie przestępstwa – tł. z łaciny) nie potrafił pokierować swoim postępowaniem. W wyniku czego prokurator skierował do sądu wniosek o umorzenie postępowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.