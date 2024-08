Dwie ciężarówki zderzyło się przy S3 2 rejonie Zielonej Góry. Utrudnienia w ruchu! Jakub Pikulik

Dwie ciężarówki zderzyły się w czwartkowy poranek na drodze dojazdowej do trasy S3. KMP Zielona Góra Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Rozbity przód tira i roztrzaskane auto dostawcze w przydrożnym rowie - to efekty zderzenia, do którego doszło w czwartek, 28 sierpnia, na trasie dojazdowej do drogi S3 między Raculą a Starym Kisielinem.