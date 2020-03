Dwie kolejne miejscowości w gminie Świdnica z szansą na przyłączenie do gazu. Kiedy możemy spodziewać się rozbudowy sieci?

Słone i Radomia - w tych dwóch miejscowościach gminy Świdnica szykują się zmiany. Są plany, by do końca 2021 roku sieć gazowa była wykonana w Słonem, a do końca 2022 w tej drugiej wiosce.

Po przeanalizowaniu przez firmę EWE energia sp. z o.o. możliwości gazyfikacji niektórych miejscowości w gminie Świdnica okazało się, że możliwe jest dostarczenie gazu do Słonego i Radomi. Są plany, by do końca 2021 roku sieć była wykonana w Słonem, a do końca 2022 w tej drugiej wiosce. Dlaczego akurat te dwie miejscowości gminy Świdnica?

"Znaczenie ma tu m.in. rachunek ekonomiczny" - Na pewno ważne są tutaj względy techniczne, ale i zainteresowanie mieszkańców – wyjaśnia wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. – Firma EWE energia robi rachunek ekonomiczny. Na jego podstawie podejmuje też decyzję. Z kalkulacji firmy wynika, że może objąć gazyfikacją Radomię i Słone. Istotne jest też, że my, jako gmina, chcemy wesprzeć naszych mieszkańców udziałem finansowym w realizacji dokumentacji technicznej. By gazyfikacja mogła dojść do skutku, przewidziany był udział finansowy gminy. My tę inwestycję dofinansujemy z budżetu gminy kwotą 340 tys. zł. Dzięki temu nasi mieszkańcy będą mieli możliwość ubiegania się o ulgę w momencie podłączania posesji do sieci.

Koszt opłaty przyłączeniowej to 2 201,70 zł brutto, jednak mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy przyłączą się w pierwszym roku, będą mogli skorzystać z 50 proc. obniżki tej kwoty. - Sieci będą budowane według map, które przedstawił nam inwestor – wyjaśnia jeszcze wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański. – Te sieci praktycznie obejmują miejscowości w całości. Natomiast mogą być takie sytuacje, że trzeba będzie je później rozbudowywać, poprzez doprowadzanie gazu do bardziej oddalonych zabudowań. Co z innymi wioskami w gminie Świdnica? Mieszkańcy pytają, co z kolejnymi miejscowościami w gminie? Nie ukrywają, że rozbudowa sieci bardzo ich interesuje. Czy inne wsie też doczekają się podłączenia do sieci gazowej?

- Będziemy prowadzić rozmowy w tej sprawie, bo i już wcześniej rozmawialiśmy na temat wszystkich miejscowości w gminie – zapewnia nas wójt Krzysztof Stefański. – Natomiast na dzisiaj firma zainteresowała się tymi dwoma miejscami, na co wskazuje im rachunek ekonomiczny. Mogę powiedzieć i proszę mi uwierzyć - nie przesadzam, że podłączenie do sieci gazowej tych dwóch miejscowości to i tak epokowe wydarzenie dla naszej gminy. A co do kolejnych – nikt nie mówi nie. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, rozmawiamy. Firma EWE planuje po ustąpieniu epidemii koronawirusa spotkania z mieszkańcami wspomnianych miejscowości w celu przekazania szczegółowych informacji dotyczących realizacji inwestycji gazowej.

