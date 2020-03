Dwie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusema w Zielonej Górze? Jak się zabezpieczyć przed zarażeniem?

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zwołał specjalną konferencję, by poinformować o sytuacji w lecznicy. Co z pacjentami, którzy trafili tu z podejrzeniem koronawirusa? Jak powinniśmy się zabezpieczać?

- Jest dwóch pacjentów z podejrzeniem zakażenia - mówi Jacek Smykał, kierownik oddziału chorób zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. - Badania poszły do Warszawy. Wyników jeszcze nie ma. Myślę, że informacja, czy wynik jest dodatni, czy ujemny, będą prawdopodobnie jutro. Stan tych pacjentów jest dobry. Oni nie wymagają żadnego dodatkowego leczenia. Są na obserwacji. Dzwonią do nas zaniepokojeni pacjenci, ale na dziś mamy już przygotowany oddział i odpowiednie procedury. Badania poszły do Warszawy. Wyników jeszcze nie ma. Myślę, że informacja, czy wynik jest dodatni, czy ujemny, będą prawdopodobnie jutro

Jeden pacjent wrócił z Niemiec, z rejonu, gdzie występowały zachorowania. Drugi to litewski kierowca. Ten miał wrócić z Włoch. Obaj są w stanie dobrym. Oddział oddzielony od innych - W tej chwili oddział zakaźny funkcjonuje tylko jako zamknięty - mówi dr Jacek Smykał. - Przygotowujemy się do przyjęcia pacjentów (z koronawirusem - dop. red.). Oddział przygotowany jest teraz tylko na takich pacjentów. Jeżeli ktoś będzie miał wirusowe zapalenie opon mózgowych, to trafi na oddział neurologii. Zapalenie wątroby - oddział wewnętrzny. I tak dalej. Musieliśmy to podzielić i wszystkie oddziały o tym wiedzą.

Ponieważ oddział zakaźny jest zupełnie osobnym budynkiem, podjęliśmy decyzję, że w tej chwili normalne funkcjonowanie oddziału jest zawieszone - To, że nasz szpital jest wielobudynkowy, ma swoje plusy i minusy - mówi dyrektor do spraw lecznictwa w zielonogórskiej lecznicy, dr Antoni Ciach. - Ponieważ oddział zakaźny jest zupełnie osobnym budynkiem, podjęliśmy decyzję, że w tej chwili normalne funkcjonowanie oddziału jest zawieszone. Czyli inne oddziały będą musiały przejąć pilne przypadki, wymagające hospitalizacji. Po to, by gdyby nam się pojawił potwierdzony pacjent, było jak najmniejsze prawdopodobieństwo, że ci inni pacjenci szpitalni będą zagrożeni.

