Dwóch dilerów miało na handel ponad 1400 działek narkotyków. Handlarze, pochodzący z gmin Sulechów i Trzebiechów, w rękach policji

Sulechowscy kryminalni uzyskali informacje operacyjne o dwóch mężczyznach, którzy mogą posiadać narkotyki. Okazało się, że to 41-letni mieszkaniec gminy Sulechów i 30-latek zamieszkujący teren gminy Trzebiechów. W wyniku podjętych działań operacyjnych, w sobotnie popołudnie, 16 maja 2020 r., policjanci zatrzymali do kontroli jadących samochodem mężczyzn.

30-latek z gminy Trzebichów aresztowany na trzy miesiące

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 41-latak posiadania środków odurzających i uprawy konopi, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Natomiast 30-latek usłyszał zarzuty posiadania i przygotowania do wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od 2 do nawet 12 lat. Decyzją Sądu Rejonowego w Świebodzinie, wydział zamiejscowy w Sulechowie został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące - informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.