Dworce PKP w Lubuskiem. Zabytkowe, monumentalne, czasem po prostu brzydkie i zaniedbane, ale są też piękne i okazałe. Oceńcie sami!

Jak wyglądają dworce PKP w województwie lubuskim. Jedne zachwycają, są po prostu piękne, nowoczesne, inne wciąż jeszcze budzą grozę. Jak wyglądają wizytówki naszych miast, które widzą turyści przyjeżdżający do lubuskiego pociągiem? Wiele obiektów czeka na gruntowny lifting, to między innymi Gorzów, gdzie ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie remontu obiektu. Modernizacji doczekają się także dworce w Sulechowie, Babimoście, Nowinach Wielkich. Także w Świebodzinie, gdzie prace już ruszyły, ale kontrakt z wykonawcą zerwano i wkrótce zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Zielona Góra już nie ma się czego wstydzić. Na uwagę z pewnością zasługuje dworzec w Żaganiu, który przeszedł kompleksową modernizację w 2019 roku i wygląda naprawdę okazale. Dworzec w Żarach choć w środku nie wygląda najgorzej, od wejścia głównego wciąż pozostawia wiele do życzenia i trudno uwierzyć, że to wizytówka miasta. Smutkiem napawa widok najstarszego dworca w województwie. To dworzec w Lubsku, wybudowany w 1946 roku. Dziś jest częściowo zamieszkany, ale wykorzystywany, jako salon meblowy.

Który budynek robi na Was największe wrażenie? Oceńcie sami.