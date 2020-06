Działka Józefa Koncewicza właśnie zamieniła się w ogród jak z baśni. Zakwitły setki irysów bródkowych, o które dba zielonogórzanin

Przed naszą redakcją zakwitł już irys "Gazeta Lubuska"

"Gazeta Lubuska" to nie tylko tytuł dziennika, który już od kilkudziesięciu lat trafia do naszych Czytelników. To imię nosi też irys wyhodowany przez Józefa Koncewicza. Teraz kwiat, który rośnie przed naszą zielonogórską redakcją, właśnie zakwitł!