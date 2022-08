Dziecko nie je śniadania w domu? Grożą mu problemy psychiczne i społeczne. Zobacz, jak wpływają na to produkty zawarte w pierwszym posiłku Anna Rokicka-Żuk

W obecności rodziców dzieci uczą się nie tylko zdrowych wyborów żywieniowych, ale również samego nawyku jedzenia śniadań. georgerudy/123RF

Jedzenie śniadań to jedna z najważniejszych kwestii dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Nie bez znaczenia jest jednak, gdzie ma to miejsce. Jak się okazuje, brak pierwszego posiłku w domu – a jest to problem co 4. dziecka w Polsce – oznacza większe zagrożenie rozwojem problemów psychicznych i społecznych. Wyjaśniamy, jakich trudności to dotyczy oraz jakie produkty powinny znaleźć się w tym posiłku, a które powinny z niego zniknąć, by wspierać dobrostan dzieci i młodzieży.