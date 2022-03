Dzieje się w Zielonej Górze. Zbliża się koncert, jakiego jeszcze w mieście nie było

Wydarzenia kulturalne w Zielonej Górze. Koncert w Cafe Noir

Koncert w Zielonej Górze. Więcej o zespole "Mapy"

W skład zespołu wchodzą trzy osoby: Magda Pasierska (wokal), Piotr Adamiak (gitara elektryczna) i Paweł Rychert (elektronika).

Magda Pasierska

Jest muzykiem, wokalistką, producentem muzycznym, nauczycielem z dużym doświadczeniem pedagogicznym, konsultantem śpiewu oraz kulturoznawcą. Zaczęła karierę muzyczną w 2006 roku, kiedy założyła zespół Me, Myself And I.

Jesienią 2010 w trzyosobowym składzie, z beatboxerem Piotrem Saulem wzięła udział w III polskiej edycji programu Mam talent!, emitowanego w TVN. Zespół zajął czwarte miejsce w odcinku finałowym, jednocześnie będąc uznanym m.in. przez jurora Kubę Wojewódzkiego za artystycznie najlepszych uczestników tej edycji show. 3 marca 2011 ukazał się debiutancki album grupy Takadum!, który znalazł się na trzecim miejscu na liście OLiS.

W 2017 Magda Pasierska rozpoczęła solową działalność artystyczną pod nazwą MAPA i podjęła współpracę z Agimem – jednym z najbardziej cenionych producentów muzyki elektronicznej w Polsce – znanym m.in. z Őszibarack, z którym stworzyła i opublikowała zestaw utworów pod roboczą nazwą EP1.

Pod koniec listopada 2021 roku miał premierę nowy album Mapy - Wzywam Cię. Dostępny na: Spotify.