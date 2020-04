Dzięki Stanisławowi Straszkiewiczowi z Krosna Odrzańskiego możemy wspominać wizytę polskich olimpijczyków z 1972 roku w Zielonej Górze!

Na łamach naszego portalu i stronach Gazety Lubuskiej już wspominaliśmy o tym pamiętnym Mityngu Winobraniowym. Na stadion przy ul. Sulechowskiej przyszło 8 tysięcy kibiców. Za bilet trzeba było zapłacić 10 złotych. To było wielkie, sportowe wydarzenie, jednak nie mieliśmy zbyt wielu zdjęć z tego wydarzenia.

Warto przypomnieć, że na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku Polska zajęła szóste miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 26 krążków: 7 złotych, 6 srebrnych i 13 brązowych . Większość ówczesnych sukcesów zawdzięczamy wspaniałym lekkoatletom, którzy byli w szczytowej formie: Irena Szewińska zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów i zrobiła to w fantastyczny sposób - notując rekord świata 49,28! Tadeusz Ślusarski musiał wejść w niemałe buty legendarnego Władysława Kozakiewicza, który na rozgrzewce skręcił kostkę i nie mógł wziąć udziału w zawodach. Tyczkarz z Żar wzniósł się na wyżyny i zdobył złoto! Jacek Wszoła, kolejny złoty medalista. Chyba najbardziej niespodziewany, ponieważ skoczek wzwyż miał dopiero 20 lat (choć mógł się już pochwalić mistrzostwem Europy juniorów). W drugiej próbie zaliczył 2,25 i poprawił rekord olimpijski Dicka Fosbury’ego! Wszyscy medaliści olimpijscy, te legendy polskiego sportu, pojawili się w Zielonej Górze 22 września 1976 roku na Mityngu Winobraniowym! Ale nie tylko. Takich spotkań było więcej. Dzięki Stanisławowi Straszkiewiczowi z Krosna Odrzańskiego możemy cofnąć się w czasie dzięki kilku świetnym fotografiom. Tym razem jednak do 1972 roku.

Biega z aparatem od dziecka

Kim jest Stanisław Straszkiewicz? To były nauczyciel m.in. informatyki ze szkoły średniej w Krośnie Odrzańskim. W latach 80. pracował również w Krośnieńskim Domu Kultury. Prowadził kółka fotograficzne. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, a zwłaszcza jego byli uczniowie wspominają, że rzadko rozstawał się z aparatem fotograficznym.

- Mam już 72 lata, więc już tak nie biegam z aparatem. Bardziej próbuję zapanować nad swoim archiwum. Mam naprawdę mnóstwo zdjęć - przyznaje S. Straszkiewicz.

Pierwszy aparat, Zorka 4, otrzymał jeszcze w szkole podstawowej. - Lata 60. Miałem 12 albo 13 lat - wspomina pan Stanisław. - Zorka 4 to był ekstra aparat w tamtych czasach. Rodzice przywieźli go wtedy z Białorusi, a w zasadzie wtedy to ze Związku Radzieckiego. Można powiedzieć, że prawie całe życie z aparatem. Nawet będąc w wojsku pstrykałem. Mam całe stosy zdjęć. Byłem fotografem pułkowym, w obecnej siedzibie starostwa powiatowego na placu Unii Europejskiej znajdowała się ciemnia, gdzie pracowałem i miałem sprzęt.