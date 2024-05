Dzień Dziecka na sportowo przy Botanicznej 66! Zobacz, jakie atrakcje czekają dla dzieci!

Wataha Zielona Góra i Ford Germaz Zielona Góra. Wyjątkowe obchody Dnia Dziecka!

Regulamin organizatorów wydarzenia:

1)Pamiętajcie - podczas zabawy na miejscu będą obecni fotografowie. Zdjęcia znajdziecie w gazetach, na portalach i na naszych profilach. Mogą również posłużyć w przyszłości do promocji następnych eventów, które będziemy organizowali. Biorąc udział w wydarzeniu wyrażacie na to zgodę.

2) Wstęp na boisko jedynie w obuwiu o płaskiej podeszwie.

3) Na boisko nie wprowadzamy żadnych zwierząt.

4) Obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia - papierki po cukierkach, zabawkach, wstążki, talerzyki, resztki jedzenia... trochę tego będzie - prosimy o utrzymanie czystości obiektu.

5) Parkujemy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

6) Mimo ogromnych starań przykładanych do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom - całkowita odpowiedzialność za ich dobrostan spoczywa na opiekunie. Nie ponosimy odpowiedzialności za urazy, wypadki itp.