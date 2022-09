Dzień Otwarty MZK w Zielonej Górze - niepowtarzalna okazja, by zobaczyć to, co na co dzień niedostępne oczu dla pasażera!

Czego nie wiecie o MZK, jak na dłoni

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze zaprosił na Dni Otwarte. W zajezdni przy ul. Chemicznej zjawili się pasjonaci i pasażerowie autobusów, które na co dzień stanowią dla nich środek transportu nie tylko do pracy i szkoły.

Pracownicy MZK tłumaczyli jak wygląda ich praca

W dyspozytorni dyspozytor tłumaczył jak wygląda monitorowanie ruchu miejskich autobusów i na co pozwala system. Okazuje się, że komunikacja między kierowcami, a dyspozytorem odbywa się na bieżąco. Dzięki komputerowi wiadomo na przykład, czy autobusy odjeżdżają z przystanków na czas lub czy się na nich zatrzymały. Kamery z przodu rejestrują to, co dzieje się przed pojazdem, zaś dzięki kamerom w środku możliwa jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia czyjegoś zdrowia i bezpieczeństwa.