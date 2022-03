Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze. Dyrekcja zapowiada atrakcje! Agnieszka Linka

W budynku SP nr 6 w Zielonej Górze znajduje się osobne piętro do nauki najmłodszych uczniów z doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi, dwoma świetlicami, biblioteką o bogatym księgozbiorze, salą gimnastyczną, dodatkowym boiskiem oraz patio znajdującym się wewnątrz budynku Arch. Gazeta Lubuska Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze przy ul. św. Kingi 1 zachęca uczniów do nauki w jej murach. W dniu otwartym - 15 marca, na dzieci czeka wiele atrakcji. Dla rodziców to świetna okazja, by się przekonać, co ich dzieciom proponuje placówka. Dyrekcja zaprasza w progi szkoły w godz. 16:30 – 18:00.