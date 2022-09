Dzień przed otwarciem do środka zaglądało wielu przechodniów. Na deptaku lokal otwiera ogólnopolska sieć. Zobacz ceny

Gastronomia w Zielonej Górze. Nowe miejsce

W sobotę, w południe przy ul. Żeromskiego otworzy się Zahir Kebab. To kolejny lokal ogólnopolskiej sieci, która działa w Polsce od 2014 roku, i ma już ok. stu takich miejsc, w których podawane są kebaby rollo i boxy. Można też wybrać potrawę na talerzu.

Już w piątek, na dzień przed otwarciem, zainteresowani potencjalni klienci zaglądali do środka, pytając, czy już jest otwarte. Na gości już czekają kolorowe balony. Gotowe są stoliki i cały wystrój. Otwarcie zaplanowano w sobotę, o godz. 12. Docelowo lokal będzie czynny od poniedziałku do czwartku, w godz. 11 - 2, w piątki i soboty, w godz. 11-5, a w niedziele, w godz. 12- 2.

Ceny? Od kilkunastu złotych za porcję. Można wybierać wielkości spośród małych, średnich i mega. Ten największy kebab rollo ma sporą długość, bo aż około pół metra.

Można wybrać też wegetariański kebab w cenie od 12 zł.