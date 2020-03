Dziki nie boją się miasta. Czytelnik nagrał, jak żerują w Zielonej Górze. "Nigdy nie wiesz czy zaatakują"

"W godzinach porannych przy ulicy Wyspiańskiego, kiedy dzieci idą do szkoły, spacerują sobie dziki. Nigdy nie wiesz czy zaatakują" - napisał do nas zaniepokojony Czytelnik. Sytuację postanowił nagrać, a film wysłał do naszej redakcji.

Ludzie dokarmiają dziki

Wielokrotnie pisaliśmy o problemie dzików w Zielonej Górze. Z racji tego, że wokół mamy sporo lasów, zwierzęta te coraz częściej pojawiają się w mieście. Jest to spowodowane między innymi winą ludzi, którzy sami je dokarmiają. Dziki pojawiają się w okolicach szkół, przedszkoli, bloków, czyli wszędzie tam, gdzie mogą znaleźć coś do jedzenia.

Nigdy nie wiadomo, czy zaatakuje

Przykładem tego jest powyższy film nadesłany przez jednego z Czytelników. Mimo że do niedawna m.in. w Winnym Grodzie z tytułu ASF obowiązywał zakaz wstępu do lasów, w drugą stronę to nie działało. Dziki były często zauważane nawet w centrum. Mieszkańcy bali się nie tyle samego ASF, co właśnie zwierząt, których zachowania nie są w stanie przewidzieć.