Dziki zdychają całymi watahami. Wirus ASF wciąż się rozprzestrzenia w lubuskich lasach

Obwody łowieckie, które dzierżawi koło Jeleń z Bojadeł, obejmują część powiatów nowosolskiego i zielonogórskiego. To część gmin Nowa Sól, Kolsko i Bojadła, czyli teren województwa, w którym w listopadzie ub. roku znaleziono pierwsze padłe dziki. ASF jest tutaj wciąż aktywny. W środę prezes koła Janusz Konstańczak odebrał telefon od łowczego, który znalazł 12 ciał dzików. – Zdychają całe watahy – przyznaje szef koła. – Straciłem rachubę, ile ich u nas znaleziono. To dobre kilkadziesiąt sztuk.

Tymczasem, indywidualne polowania, które mogą ukrócić rozprzestrzenianie się wirusa, są możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest też możliwość dostarczenia tusz do chłodni wskazanej przez lekarza weterynarii. – Na terenie mojego koła takiej chłodni nie ma. Jest możliwość odstawienia tusz bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego, ale te nie wyrabiają się z odbiorem. Nie przyjeżdżają na każde wyzwanie. Jest to duży problem – ocenia nasz rozmówca. – Ale być może w końcu te chłodnie będą. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dosyć często odbieram telefony z inspektoratów weterynaryjnych i chociaż nie ma konkretnych informacji, to fakt, że te osoby dzwonią, wskazuje, że coś się dzieje. Próbuję to odbierać jako pewną nadzieję.

– Jeśli mięso jest zdrowe. powinno być wprowadzone do obrotu. A jeśli ma być oddawano bezpośrednio do utylizacji, to takie działanie jest niegospodarne i mocno nieetyczne. Najlepiej na walce z ASF wychodzą firmy utylizacyjne. Brały po 200 zł, ale teraz doliczają za kilometr dowozu 3 - 4 zł. To wychodzi do zapłacenia 800 - 900 zł. Mają złoty okres. Myśliwy nie może zawieźć tuszy do utylizacji, musi przyjechać taka firma – tłumaczy szczegóły Andrzej Brachmański.