Dziś tego zabraknie... Przepiękna Wielkanoc na starych fotografiach. Tak spędzali ją nasi rodzicie i dziadkowie

Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres, podczas których tradycja i obrzędy religijne splatają się w jedno. To czas budzącej się do życia przyrody. Święta Wielkiej Nocy są czasem pokoju, miłości i radości. Często przy stole nasi rodzice, dziadkowie, wspominają, jak to było kiedyś. Jak dawniej przygotowywano pisanki i świąteczne ozdoby? Dziś tego zabraknie, ale mamy dla was niespodziankę w postaci niezwykłej podróży w czasie. Zobaczcie, jak kiedyś przeżywano okres Wielkiej Nocy.

