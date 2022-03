Dziurawa, jak ser szwajcarski droga w Zatoniu doczekała się remontu. Czy wycieczki do Parku Książęcego znów będą przyjemne?

Znajdujący się w Zatoniu Park Książęcy to jeden z ulubionych weekendowych kierunków zielonogórzan. W oddalonej zaledwie o 10 km od Zielonej Góry miejscowości można zobaczyć m.in. zabezpieczone ruiny XVII-wiecznego pałacu, piękną Świątynię Różaną i zjawiskową przyrodę. Do 52-hektarowego parku krajobrazowego można też dojechać wyznaczoną trasą rowerową. Gorzej mieli zwolennicy czterech kółek, zmuszeni do slalomu między dziurami na drodze dojazdowej i parkingu mieszczącym się tuż przy zabytkowym kompleksie.