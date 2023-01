Egipt szykuje się do wielkiego otwarcia nowej atrakcji turystycznej. „To wydarzenie przejdzie do legendy”. Ile kosztują bilety?

Ile będą kosztowały bilety do Wielkiego Muzeum Egipskiego?

Wielkie Muzeum Egipskie – co oferuje nowa atrakcja kraju faraonów?

„Ceremonia otwarcia przejdzie do legendy”. Wielkie Muzeum Egipskie już ukończone

Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Wielkie Muzeum Egipskie zostanie otwarte (na razie wpuszczani są do środka tylko wybrani dziennikarze, influencerzy i uczestnicy branżowych spotkań), Shaker zapewnił widzów, że ceremonia inauguracji przejdzie do legendy.

Wielkie Muzeum Egipskie to projekt, nad którym prace trwają od 2002 r. Ma to być nowoczesne, największe w całym Egipcie muzeum starożytności, oferujące turystom możliwość nowego spojrzenia na dziedzictwo kultury faraonów. Muzeum zlokalizowane jest w Gizie (dzielnica Kairu), nieopodal słynnych piramid i Sfinksa, a więc w samym centrum i sercu egipskiej turystyki.

W Muzeum mieścić się będzie ponad 50 tys. zabytków, w tym wszystkie złote skarby Tutanchamona. Do tej pory wyposażenie grobowe tego króla wystawiane było w ciasnej galerii w Muzeum Egipskim w Kairze. Teraz wszystkie przedmioty mają zostać pokazane światu w całej okazałości w nowym Wielkim Muzeum. Trafią też do niego inne przedmioty, skarby i mumie, do tej pory przechowywane w magazynach muzealnych w całym kraju.