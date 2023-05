Egzamin ósmoklasisty. Dziś najdłuższy, bo z polskiego. Jak przebiegał w Zielonej Górze i Sulechowie?

Egzamin ósmoklasisty to także wyzwanie logistyczne

- Dla szkoły to duże wyzwanie logistyczne, bo trzeba przygotować odpowiednie komisje, w skład których muszą wejść nauczyciele z innych szkół. Trzeba dostosować warunki egzaminacyjne do opinii, które posiadają niektórzy uczniowie – podkreśla dyrektor Pawelec. – To są osobne sale, komisje. Ci, którzy mają głęboką dysleksje, piszą na komputerze. Wszystkie warunki, które nakazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, spełniamy. Egzamin to jednak wyzwanie przede wszystkim dla uczniów. W Zielonej Górze przystąpiło do niego – jak informuje naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych zielonogórskiego magistratu Jarosław Skorulski – 2.295 osób, w tym 207 osób w placówkach, dla których organem prowadzącym nie jest miasto. W Centrum Kształcenia Ustawicznego egzamin ósmoklasisty zdaje też sześć dorosłych osób! W gminie Sulechów do egzaminów przystąpiło 389 ósmoklasistów. Towarzyszyliśmy młodym ludziom w Szkole Podstawowej nr 2.

Trzeba przystąpić do egzaminu, by skończyć szkołę podstawową

- Do egzaminu trzeba przystąpić – mówili ósmoklasiści. – To warunek ukończenia podstawówki. No i wiadomo, każdemu zależy, by jak najlepiej napisać. Obok ocen na świadectwie, wyniki egzaminów będą decydowały o przyjęciu do liceum czy technikum. A łatwo w tym roku

Dyrektor SP-6 w Zielonej Górze wierzy, że wyniki będą dobre. Uczniowie pisali próbne egzaminy. Wiedzą, jak zadokować prace, wypełnić arkusz, rozłożyć sobie czas. To bardzo ważne, żeby te techniczne sprawy nie sprawiały im już problemu.

W zielonogórskiej szóstce przystąpiło do egzaminu 50 osób.

- Uczniowie przygotowywali się bardzo długo;. Mieli dodatkowe zajęcia. Ale stres jest – mówi nauczycielka wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Aneta Fudali-Polewska i dodaje, że też się denerwuje. – Radziłam im, żeby przed samymi egzaminami już się nie uczyli, ale odpoczywali, nie chwytali już żadnej książki, zjedli dobrą kolację i wyspali się. Ważny jest luz i wsparcie rodziców.

Beata Węgłowska, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie, rozmawiała z ósmoklasistami przed wejściem na salę, byli optymistycznie nastawieni. Wierzą, że będzie dobrze i to jest najważniejsze…