Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mały stresik jest, ale będzie dobrze - mówią uczniowie w SP-7 w Zielonej Górze

Egzamin ósmoklasisty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze ósmoklasiści w dobrych nastrojach, aczkolwiek stresu nie brakuje. Uczniowie przeszli przez zdalne nauczanie z powodu pandemii, teraz jako podwójny rocznik będą mieli trudniej z miejscami w szkołach ponadpodstawowych.

- Staraliśmy się nie patrzeć na to, co było, ale iść do przodu i dobrze przygotować uczniów do testów, ale także wyposażyć ich w szerszą wiedzę i umiejętności. Czy się stresują egzaminami? To bardzo indywidualna sprawa - mówi - Jedni uczniowie dopiero po egzaminie są w stanie dzielić się wrażeniami. Drudzy podchodzą do testów spokojnie. To kwestia osobowościowa, ale generalnie stwarzamy taką atmosferę, żeby wszystko było dobrze. Uczniowie uczyli się przecież cały czas, rzetelnie się przygotowywali. Ale też podkreślamy, że egzamin jest ważny, ale nie jest najważniejszy w życiu.

Pani dyrektor życzy wszystkim uczniom sukcesów, ale przede wszystkim tego, by byli zdrowi i szczęśliwi.