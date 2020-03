Ekstraliga Żużlowa ruszy później! Mecze już przełożone

W komunikacie Ekstraligi Żużlowej czytamy: „W świetle wydarzeń dotyczących rozprzestrzeniania się COVID-19 Zarząd Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o. w porozumieniu z Radą Nadzorczą, Polskim Związkiem Motorowym oraz wszystkimi klubami, zdecydował o odwołaniu dwóch pierwszych rund PGE Ekstraligi w sezonie 2020”. To oznacza, że o ile sytuacja pozwoli, to rozgrywki rozpoczną się od trzecie kolejki – 17 i 19 kwietnia. Z lubuskich klubów, mecz na piątek 17 kwietnia zaplanowany ma Falubaz Zielona Góra, który podejmie ekipę GKM-u Grudziądz. Z kolei Stal Gorzów, w niedzielę 19 kwietnia ma ścigać się w wyjazdowym spotkaniu z beniaminkiem ligi ROW-em Rybnik.

– Zasada, która nam przyświeca i która będzie przyświecać to bezpieczeństwo wszystkich uczestników PGE Ekstraligi oraz rozgrywanie meczów z udziałem kibiców – powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej. - Sport w obecnej sytuacji musi zejść na drugi plan. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę również z finansowych aspektów funkcjonowania klubów i zawodników. Cały czas przyglądamy się sytuacji i będziemy stosowali się do decyzji podejmowanych przez władze państwowe. Jesteśmy przygotowani na wszelkie warianty związane z kolejnymi decyzjami dotyczącymi rozgrywek, ale w tym momencie wszyscy powinniśmy skupić się przede wszystkim na tym, by ograniczyć, na ile możemy, zagrożenia.