Elektrociepłownia Zielona Góra ma nową turbinę gazową i większą moc

Stara turbina miała kilkanaście lat

Prowadzone prace były częścią remontu kapitalnego Bloku Gazowo-Parowego (BGP), wybudowanego w 2004 roku. W wyniku wymiany poprzedniej turbiny gazowej na najnowszą wersję sprawność wzrosła o 3 punkty procentowe do 37 proc., a moc brutto ze 126 MW do ok. 145 MW. Emisja tlenku węgla spadła o około 66 proc., a emisja tlenków azotu została zredukowana do poziomu poniżej 30 mg / Nm3 spełniając unijne wymagania.