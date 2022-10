Emil Drozdowicz z Agencji Inwestycyjnej Stilon Gorzów z "Piłkarskim Orłem" za sierpień

Wysokie miejsce zajmowane przez Drozdowicza w tym zestawieniu nie powinno dziwić. W końcu to były zawodnik m.in. ekstraklasowej Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, Wisły Płock czy Polonii Bytom. Wychowanek Spójni Ośno Lub. był też królem strzelców starych III-ligowych rozgrywek, jeszcze w barwach dawnej Lechii Zielona Góra. Ba, choć ten urodzony w Sulęcinie atakujący stilonowców ma już 36 lat, to zapowiada, że chciałby w tym sezonie strzelić ok. 20 goli, o ile będzie występował na pozycji napastnika, gdzie grał przez zdecydowaną większość swojej kariery.

– Całe życie pracowałem na to, by pokazywać się na swojej pozycji jak najlepiej i robić to, co do mnie należy. Uważam, że każdy powinien znać swoją rolę na boisku. A rolą napastnika w dużej mierze jest strzelanie goli. Już samo zdobycie bramki to jest duża nagroda dla zawodnika – mówi w rozmowie z "GL" Drozdowicz i dodaje: – Z drugiej strony, wiadomo, każda bramka cieszy, jest to fajne uczucie, ale najważniejsze są punkty. Przede wszystkim więc satysfakcję sprawiają nam te bramki, które przynoszą zwycięstwa. A moje strzelone w Głogowie z Chrobrym II dały nam trzy punkty. Niemniej musimy jako drużyna być skuteczni w każdym meczu. Nie możemy pozwolić sobie na to, by stworzyć pięć sytuacji i zdobyć z tego tylko jedną bramkę. Moją wiodącą nogą jest prawa, więc jak mam piłkę przy tej nodze, to każda akcja powinna kończyć się bramką, a przynajmniej groźną sytuacją.