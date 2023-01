Emocje na sesji wokół apelu, inwestycji wodociągów. A co radni postanowili w sprawie wiaduktu na ulicy Zjednoczenia?

Apel przepadł

Wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych

Wiele emocji wywołała też wśród radnych uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Radny PO Dariusz Legutowski przekonywał, że to ważny dla mieszkańców dokument, który nie był omawiany na komisji. A powinien, bo przecież wiele zadań jest wykonywanych z pieniędzy zielonogórzan. Płacą odpowiednie stawki za wodę i ścieki, a plan z poprzednich lat nie został zrealizowany. ZWiK powinien zdać radzie dokładne sprawozdanie, na co zostały wydane pieniądze mieszkańców.

Jego zdaniem niektóre inwestycje powinny być realizowane z innych, zewnętrznych funduszy, by nie obciążać nimi mieszkańców. Jako że nie mógł uzyskać odpowiedzi na pytania (domagał się też tego radny SLD Tomasz Nesterowicz), dotyczące działalności ZWiK, zaproponował, by uchwałę zdjąć z porządku obrad. Rada się na to nie zgodziła.

Prezydent Janusz Kubicki tłumaczył, że w dzisiejszych czasach plan to jedno, a realizacja to drugie, choćby właśnie przez zmieniające się na ryku ceny materiałów i usług. Stąd też konieczność zmieniania uchwał i planów.

Uchwała została przegłosowana.