Enea Falubaz Zielona Góra faworytem starcia ze „Skorpionami” z Poznania. „Na pewno pojedziemy powalczyć"

- Myślę, że nie. Ważniejsze jest to, jak i gdzie jechać. W Zielonej Górze nie zmieniło się za wiele jeszcze od moich czasów, jest mniej więcej tak samo. Chodzi o to, by wybierać najważniejsze i najszybsze linie. Ogólnie to nie jest trudny tor, choć trzeba ostro walczyć szczególnie na pierwszym łuku. Zobaczymy, w jaki sposób będzie przygotowana nawierzchnia. Wiem jednak, że Piotr Protasiewicz, który jest z tego samego rocznika co ja [1975 – red.] przygotowuje tor pod swój zespół, a nie przeciwko rywalowi. Ja oczywiście też takie przygotowanie preferuję i widzę, że Piotr robi dokładnie tak samo.