Enea Falubaz Zielona Góra stanie do walki z „Diabłami". Jak zakończy się daleka wyprawa do Bawarii?

Trans MF Landshut Devils to jedyna zagraniczna drużyna ścigająca się na zapleczu PGE Ekstraligi. Bawarskie „Diabły” już drugi sezon rywalizują w tej klasie rozgrywek. 7 maja z Niemcami przyjdzie ścigać się Falubazowi Zielona Góra, który na początku sezonu pokazuje wielką moc. Zielonogórzanie rozbili na wyjazdach zespoły z Gdańska i Rybnika, a u siebie pokonali najpoważniejszego kontrkandydata do awansu do PGE Ekstraligi – Polonię Bydgoszcz. Na niemieckim torze zespół z Winnego Grodu też będzie faworytem. Mecz rozpocznie się o godz. 14.00.

Do Niemiec Falubaz pojedzie w takim samym składzie, w jakim pokonał bydgoszczan. Zielonogórzanie kolejny raz będą musieli radzić sobie bez zawodnika na pozycji U24, ponieważ urazy wciąż leczą Luke Becker i Wiktor Trofimow. W awizowanym składzie Falubazu kolejny raz znalazł się więc junior Kacper Rychliński. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że od początku meczu będą go zastępować bardziej doświadczeni młodzieżowcy – Michał Curzytek i Dawid Rempała.

Do czasu zwycięstwa nad Polonią, opinie o niemieckim zespole były zgodne, a wspólnym mianownikiem było słowo: rozczarowanie. Bo na początku rozgrywek ekipa z Landshut przegrała wszystkie trzy mecze, m.in. wysoko (38:52) na własnym torze z Arged Malesą Ostrów Wlkp. Kibice zielonogórscy z pewnością liczą na to, że podobny scenariusz będzie dotyczył niedzielnego spotkania. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że w miejscowym zespole ściga się kilku zawodników, którzy ocierali się, bądź aspirują do światowej czołówki. Martin Smolinski swoje najlepsze lata kariery wprawdzie ma za sobą, ale na niemieckim torze wciąż potrafi być groźny, a Kim Nilsson to przecież uczestnik obecnego cyklu Grand Prix.