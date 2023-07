Enea Zastal BC Zielona Góra ma dwóch nowych koszykarzy, aspiracje i... niski budżet

- Podpisujemy umowy z młodymi koszykarzami. Są to koszykarze w pełni sił witalnych, fizycznych, należą do grona takich zawodników, którzy grają fizycznie – mówił właściciel zielonogórskiego klubu Janusz Jasiński. – Novak Musić zna polską ligę, dał się tu poznać jako niezły rozgrywający, a nam zależy na tym, by był dobrym organizatorem gry. Nie dość, że sam ma prowadzić grę, to jeszcze pod innych. Jeśli mamy osiągać sukcesy, to musimy poświecić dużo czasu na budowę drużyny. Inwestujemy w nich po to, by dali nam pewne efekty. Jeśli chodzi o Aleksandra Lewandowskiego, także pasuje do naszej polityki budowania drużyny w oparciu o wieloletnie kontrakty. Liczymy na Olka, który ma duży potencjał.