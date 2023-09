Enea Zastal BC Zielona Góra po turnieju w Niemczech. Trener zadowolony z Groselle'a

Zastalowcy wzięli udział w imprezie „Expert Jacob Cup 2023” w Bayreuth. W pierwszym spotkaniu Zastal uległ drużynie Basketball Löwen Braunschweig 75:93. W drugim meczu o trzecie miejsce biało-zieloni pokonali gospodarzy – BBC Bayreuth 98:99.

- Dla nas był to wartościowy turniej. graliśmy przeciwko jednej mocnej drużyny z niemieckiej ekstraklasy i pierwszej ligi. Oni grali szybką i fizyczną koszykówkę, więc to było dobre doświadczenie. Mamy młody zespół, dlatego jest to ważne, by się mierzyć z takimi drużynami – skomentował po sparingowych grach u naszych zachodnich sąsiadów trener Zastalu David Dedek.