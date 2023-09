Enea Zastal BC Zielona Góra rozpoczyna pucharową przygodę. W hali CRS zagra z Litwinami

- Gramy z drużyną, która jest bardzo fizyczna, ma wysokich koszykarzy. Do tego grają twardą koszykówkę i to są elementy, na które musimy się przygotować. Do tego ich zawodnicy są dobrze wyszkoleni, bardzo dobrze czytają błędy w obronie. Trzeba zrobić wszystko, by tych błędów było jak najmniej. Do tego musimy napędzać tempo gry i zmuszać ich, by grali trochę szybciej. To jest sposób, aby wygrać z tą drużyną – ocenił środowego przeciwnika trener Zastalu David Dedek.