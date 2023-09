Enea Zastal BC Zielona Góra wciąż się zbroi. Drużynę wzmacnia doświadczony koszykarz Paweł Kikowski

- Pomysł, by mieć jeszcze jednego doświadczonego gracza istnieje od początku budowania składu. Mamy Groselle'a, który spina naszą młodzież. Szukaliśmy też weterana i Paweł jest na pewno jednym z najlepszych zawodników dostępnych na rynku i pasuje do naszej koncepcji. Do tego jest bardzo doświadczony i mądry. Ma jeszcze rzut za trzy, a tego nam brakuje - usłyszeliśmy od właściciela klubu Janusza Jasińskiego.