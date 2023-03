Enea Zastal BC Zielona Góra wraca do gry! Zielonogórzanie zagrają w Lublinie, chcą sięgnąć po pełną pulę

– Oprócz Przemka, który udał się na kadrę, nie mogłem korzystać z Kareema Brewtona, który poleciał do Stanów Zjednoczonych. Do tego niektórzy mieli urazy. Sebastian Kowalczyk wciąż ma problem z kręgosłupem, Jan Wójcik ze stopą. Juniorzy wcześniej byli na Pucharze Polski, teraz udali się do Sopotu na mistrzostwa Polski. Trenowaliśmy więc w pięciu-sześciu i robiliśmy tyle, ile dało się zrobić – powiedział trener zastalowców Oliver Vidin.

Niepewny los Sebastiana Kolwaczyka

Czy przerwa może wpłynąć korzystnie na zespół zielonogórski? - Kilku zawodników leczyło urazy. Nie byliśmy w komplecie, ale wracamy do meczowego rytmu – dodał Oliver Vidin. Największy znak zapytania dotyczy występu Sebastiana Kowalczyka. Przypomnijmy, koszykarz zmaga się z poważną kontuzją kręgosłupa. Doznał jej w spotkaniu z Twardymi Piernikami z Torunia. Rozgrywający Zastalu wyjechał wprawdzie na mecz do Lublina, ale decyzja o tym, czy zagra, zostanie podjęta w dniu spotkania.

Rywal bardzo nieobliczalny

Pszczółka Start Lublin to obecnie trzynasta drużyna rozgrywek Energa Basket Ligi. Podopieczni byłego trenera zielonogórskiej drużyny Artura Gronka mają na koncie 7 zwycięstw i 12 porażek i są już praktycznie bez szans na awans do fazy play off. Lublinianie sprawili dużą niespodziankę, awansując na własnym parkiecie do finału rozgrywek Suzuki Pucharu Polski. Start dopiero w finale przegrał z faworyzowanym Treflem Sopot (80:91). Wcześniej jednak odprawił z kwitkiem Legię Warszawa i PGE Spójnię Stargard.