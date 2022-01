Enea Zastal BC Zielona Góra wzmacnia drużynę. Do zespołu dołączyło dwóch nowych koszykarzy

- Drame to zawodnik, który ma więcej doświadczenia niż Paul Jackson, grał ostatnio w lidze francuskiej. W tym sezonie jeszcze nie grał, ponieważ wracał do zdrowia po operacji. W tym momencie cały czas trenuje – mówił Oliver Vidin. - Pomimo swojego wzrostu i pozycji, to zawodnik, który dobrze rzuca z dystansu. Ousmane jest bardzo atletyczny, odnajduje się w przekazaniach w obronie, a także dobrze gra w tranzycji. Nie ma problemu z grą pick and roll oraz pick and pop. Ze względu na te cechy może grać zarówno na pozycji centra, jak i silnego skrzydłowego. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam, że to zawodnik, jakiego nam brakowało od początku sezonu. Myślę, że tymi kontraktami zamykamy skład, możemy skupić się na walce do końca sezonu. Mamy bardzo trudny kalendarz, wiele spotkań w krótkim czasie, ale to też jest dobre, bo pozwoli nowym zawodnikom wejść do drużyny.