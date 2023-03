Enea Zastal BC Zielona Góra za burtą Ligi Północnoeuropejskiej, bo jedna kwarta dobrej gry to zbyt mało, by awansować

BM Stal Ostrów Wlkp. - Enea Zastal BC Zielona Góra 101:80

Tak się złożyło, że w rywalizacji drużyn m.in. z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Szwecji, w pierwszej rundzie play off ligi ENBL zielonogórzanie trafili na inny zespół z naszego kraju – BM Stal Ostrów Wlkp. O awansie do półfinału rozgrywek decydował bilans dwumeczu. W pierwszym spotkaniu w Zielonej Górze Zastal wygrał 97:94, ale rewanż nie był już tak zacięty. Ostrowianie wysoko wygrali i awansowali do Final Four rozgrywek ENBL.